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Başkan Erdoğan'dan 20 ABD'li dev ile ekonomi çıkarması! Apple'a Türkiye teklifi | Başkan Erdoğan liderler Türkevi'nde ağırlayacak

BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye giden Başkan Erdoğan, ekonomi devleriyle de bir araya gelecek. Başkan Erdoğan’ın Apple’ın Başkan Yardımcısı Nick Ammann’a Türkiye’ye yatırım teklifinde bulunacağı konuşulurken Fortune 100 listesinde bulunan 20 şirketin yöneticileriyle de önemli görüşmelere imza atacak. Öte yandan Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle Türkevi'nde bir dizi görüşmelerde bulunacak.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:41 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:43
Başkan Erdoğan’dan 20 ABD’li dev ile ekonomi çıkarması! Apple’a Türkiye teklifi | Başkan Erdoğan liderler Türkevi’nde ağırlayacak

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Başkan Erdoğan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için gittiği ABD'de önemli temaslarda da bulunuyor. Birçok dünya liderini New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısındaki Türkevi'nde ağırlayacak olan Erdoğan, ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Erdoğan ardından Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) akşam yemeğine katıldı.

Apple'a Türkiye'ye yatırım teklifi (Takvim Foto Arşiv)Apple'a Türkiye'ye yatırım teklifi (Takvim Foto Arşiv)

APPLE'A TÜRKİYE'YE YATIRIM TEKLİFİ
Erdoğan'ın ABD'deki temasları sırasında ekonomi devleriyle de bir araya geleceği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın Apple'ın Başkan Yardımcısı Nick Ammann ile görüşeceği öğrenilirken, görüşmede Apple ile Türkiye'de yatırım fırsatları değerlendirilecek. Ammann'a Apple'ın çeşitli faaliyetlerini Türkiye'de yapması teklif edilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den (AA)

20 ABD DEVİYLE EKONOMİ ZİRVESİ
Erdoğan ayrıca Fortune 100 listesinde bulunan 20 şirketin yöneticileriyle de bir araya gelecek. Türkevi'nde yapılacak görüşmeye JPMorgan ve Goldman Sachs gibi finans kuruluşları da katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den (AA)

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE SÜRECEK
Başkan Erdoğan bugünkü programında ise BM binasındaki Genel Kurul salonunda "Geleceğiz Zirvesi" isimli oturuma hitap edecek. Ardından ikili temaslarını sürdürecek olan Erdoğan, önce Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul edecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

BİR İLK OLACAK
Bu görüşmenin ardından ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelecek. Erdoğan, 30 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayan Mesud Pezeşkiyan ile ilk kez yüz yüze görüşecek.

TÜRKİYE-İRAN ARASINDA İSRAİL GÜNDEMİ
İsrail'in Orta Doğu'da tırmandırdığı gerilim ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonrası Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede en önemli gündem maddesinin bölgedeki gelişmeler olması bekleniyor. Pezeşkiyan, İran'da 5 Temmuz'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılmış ve 30 Temmuz'da yemin etmiş, yemin törenine katılan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ise aynı akşam İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit edilmişti. Haniye'nin şehit olması sonrası "intikam yemini" eden İran, henüz harekete geçmedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (AA)Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (AA)

Başkan Erdoğan, Pezeşkiyan ile yapacağı görüşmenin ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul edecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Başkan Erdoğan (AA)Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Başkan Erdoğan (AA)

PAŞİNYAN TÜRKEVİ'NE GELECEK

Türkevi'nin en önemli konuklarından biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olacak. Paşinyan ile yapılacak görüşmenin bölge ülkeleri ve ABD tarafından yakından izleneceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ve Başkan Erdoğan (Cumhurbaşkanlığı İletişi Ofisi)Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ve Başkan Erdoğan (Cumhurbaşkanlığı İletişi Ofisi)

ZELENSKİ İLE BARIŞ TEMASI
Başkan Erdoğan'ın temasları yarın da sürecek. Erdoğan'ın bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna-Rusya arasında süren savaş için "adil bir barış" çağrısı yapan ve iki ülke arasında barış tesis edilmesi için çalışmalar yürüten Erdoğan'ın bir kez daha barış çağrısını yinelemesi bekleniyor.

Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)

Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani'yi de Türkevi'nde ağırlaması beklenirken, görüşmede geçtiğimiz ay iki ülke arasında imzalanan güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının da gündemde olacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Joe Biden ile eşi (AA)Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Joe Biden ile eşi (AA)

BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KONUK OLACAK
Sudani ile yapacağı görüşme sonrası Hollanda Başbakanı Dich Schoof'u kabul edecek Erdoğan, ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın heyet başkanları ve eşleri onuruna verecekleri resepsiyona katılacak.

GENEL KURUL'DA KONUŞACAK
Başkan Erdoğan yarın (24 Eylül 2024) yapılacak BMGK'nın 79. oturumunda ABD Başkanı Joe Biden'dan hemen sonra 3. sırada konuşma yapacak. Türkiye saati ile konuşmanın yaklaşık 18.00 sıralarında olması beklenirken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in Gazze'deki katliamı, bölgesel gerginlikler, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin terörle mücadelesi gibi konuların olması bekleniyor.

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