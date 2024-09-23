Başkan Erdoğan’dan 20 ABD’li dev ile ekonomi çıkarması! Apple’a Türkiye teklifi | Başkan Erdoğan liderler Türkevi’nde ağırlayacak

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE SÜRECEK Başkan Erdoğan bugünkü programında ise BM binasındaki Genel Kurul salonunda "Geleceğiz Zirvesi" isimli oturuma hitap edecek. Ardından ikili temaslarını sürdürecek olan Erdoğan, önce Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul edecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

BİR İLK OLACAK

Bu görüşmenin ardından ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelecek. Erdoğan, 30 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayan Mesud Pezeşkiyan ile ilk kez yüz yüze görüşecek.

TÜRKİYE-İRAN ARASINDA İSRAİL GÜNDEMİ

İsrail'in Orta Doğu'da tırmandırdığı gerilim ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonrası Erdoğan ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede en önemli gündem maddesinin bölgedeki gelişmeler olması bekleniyor. Pezeşkiyan, İran'da 5 Temmuz'da yapılan seçimlerden zaferle ayrılmış ve 30 Temmuz'da yemin etmiş, yemin törenine katılan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ise aynı akşam İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit edilmişti. Haniye'nin şehit olması sonrası "intikam yemini" eden İran, henüz harekete geçmedi.