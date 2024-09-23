Başkan Erdoğan’dan 20 ABD’li dev ile ekonomi çıkarması! Apple’a Türkiye teklifi | Başkan Erdoğan liderler Türkevi’nde ağırlayacak

Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani ve Başkan Erdoğan (AA)
Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Shia Al Sudani'yi de Türkevi'nde ağırlaması beklenirken, görüşmede geçtiğimiz ay iki ülke arasında imzalanan güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının da gündemde olacağı öğrenildi.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Joe Biden ile eşi (AA)
BIDEN'IN RESEPSİYONUNA KONUK OLACAK
Sudani ile yapacağı görüşme sonrası Hollanda Başbakanı Dich Schoof'u kabul edecek Erdoğan, ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın heyet başkanları ve eşleri onuruna verecekleri resepsiyona katılacak.
GENEL KURUL'DA KONUŞACAK
Başkan Erdoğan yarın (24 Eylül 2024) yapılacak BMGK'nın 79. oturumunda ABD Başkanı Joe Biden'dan hemen sonra 3. sırada konuşma yapacak. Türkiye saati ile konuşmanın yaklaşık 18.00 sıralarında olması beklenirken, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in Gazze'deki katliamı, bölgesel gerginlikler, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin terörle mücadelesi gibi konuların olması bekleniyor.