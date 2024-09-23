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Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks yat ve tekne satışlarını takibe aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks yat ve tekne satışlarını takibe aldı. Beyan edilen bedellerle gerçek satış fiyatları arasında farklar buldu. 3 yıllık satışlardan 1.4 milyar lira kayıt dışı hasılat çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks yat ve tekne satışlarını takibe aldı

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Gelir İdaresi Başkanlığı, yüksek gelir elde eden, lüks tüketimde bulunan ancak buna uygun vergi ödemeyen mükellefleri yakından izliyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında turizm bölgelerindeki lüks harcamaları yakından takip eden Gelir İdaresi, özel yat ve tekne satışlarını inceleme altına aldı.

45 BİNİ AŞKIN SATIŞ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan elde edilen verilerle uluslararası bilgi değişimi kapsamında elde edilen bilgileri kendi verileriyle çapraz kontrole tabi tutan Başkanlık, 2021- 2023 yıllarındaki satışların büyük kısmında yüksek miktarda vergi kaybı tespit etti. Riskli mükelleflere odaklanan Başkanlık, söz konusu 3 yılda 45 binin üzerinde özel tekne ve yat satışı yapıldığını belirledi. Söz konusu lüks taşıtların sigorta verileriyle kasko değerlerini de inceleyen Başkanlık, yaptığı bu analizlerle yürüttüğü saha çalışmalarıyla satışların gerçek bedelle beyanlara yansımadığını saptadı.

PARA TRANSFERLERİNE TAKİP
Analizlerde 15 bin gerçek kişi ve bin 527 şirketin özel tekne ve yat satışlarında beyan edilen satış bedeliyle gerçek satış fiyatı arasında büyük fark bulundu. Bu mükelleflerin para transferleri inceleme altına alınırken, ilk tespitlere göre 1.4 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bu arada, Gelir Vergisi Kanunu'na göre, gemi ve yat gibi taşıtların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artışı kazancı sayılıyor. Yat ve tekneleri aldıkları tarihten başlayarak 5 yıl içinde elden çıkaranların alış maliyetleri ve satış bedeli arasında oluşan fark üzerinden vergilendirme yapılıyor. Bu satışların ticari kazanç sayılması durumunda ise hem gelir veya kurumlar vergisi hem de satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınması gerekiyor.

"YENİ YÖNTEMLER GELECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çok kazanan ancak az vergi verenlerin kapısını çalmaya devam ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz sektör sektör genişliyor. İncelemeler sonucunda, satış bedellerini düşük gösterenlerden gerekli vergi ve cezalar talep edilecek" dedi. Şimşek, çalışmalara devam edileceğini ve yeni denetim yöntemlerinin de devreye alınacağını kaydetti.

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