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İkinci üründe %50 indirim! A101 23-27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, 21 Eylül 2024 tarihli Haftanın Yıldızları kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu hafta kataloğunda, mutfak ürünlerinden elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler yer alıyor. Özellikle mutfak gereçleri ve temizlik ürünlerinde büyük fırsatlar sunan A101, uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşmanızı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 18:23 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 18:25
İkinci üründe %50 indirim! A101 23-27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

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21 - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak A101 Haftanın Yıldızları kampanyası yine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Beyaz eşyalardan gıda ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarla müşterileri bekliyor.

Fotoğraf: A101Fotoğraf: A101

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

🧀 Tarabya Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 Kg – 215 TL

🧀 Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr – 129 TL

🧈 Kaanlar / Kebir / Sümeli Tereyağı 500 gr – 165 TL

🫒 Marmarabirlik Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr – 109 TL

26 Eylül26 Eylül

🍅 Çokça Karışık Salça 830 gr – 37 TL

🥕 Çokça Garnitür 560 gr – 22 TL

26 Eylül 26 Eylül

🍗 Piliç Şnitzel Çeşitleri 700 gr – 65 TL

🥚 Omega 3 Yumurta 6'lı – 26 TL

26 Eylül26 Eylül

🧼 Brid Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 110'lu – 199 TL

🧴 Elidor Şampuan Çeşitleri 400 ml – 79 TL

💧 Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li – 199 TL

🍪 Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4'lü – 42 TL

🍪 Eti Cİcibebe 172 gr – 20 TL
🍪 Eti Cin Soslu Bisküvi Çeşitleri 13'lü – 32 TL

İkinci üründe yüzde 50 indirim kampanyası ürünleriİkinci üründe yüzde 50 indirim kampanyası ürünleri

🍞 Etimek 143 gr – 23 TL
🍰 Eti Paykek Şekl-i Şahane Kek 285 gr – 50 TL

🍫 Eti Çikolata Kremalı Petibör 270 gr – 30 TL
🍰 Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr – 20 TL

27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu: Espresso Fincanı 6lı - 89 TL27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu: Espresso Fincanı 6lı - 89 TL
27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu: Espresso Fincanı 6'lı - 89 TL

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