İkinci üründe %50 indirim! A101 23-27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

21 - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak A101 Haftanın Yıldızları kampanyası yine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Beyaz eşyalardan gıda ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarla müşterileri bekliyor.
Fotoğraf: A101
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
🧀 Tarabya Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 Kg – 215 TL
🧀 Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr – 129 TL
🧈 Kaanlar / Kebir / Sümeli Tereyağı 500 gr – 165 TL
🫒 Marmarabirlik Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr – 109 TL
26 Eylül
🍅 Çokça Karışık Salça 830 gr – 37 TL
🥕 Çokça Garnitür 560 gr – 22 TL