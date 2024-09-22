İkinci üründe %50 indirim! A101 23-27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

21 - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak A101 Haftanın Yıldızları kampanyası yine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Beyaz eşyalardan gıda ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarla müşterileri bekliyor.