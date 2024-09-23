Girişimci kadınlara KADEM desteği

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde bu yıl 8'incisi düzenlenen 'İnovasyonda Kadın Programı'nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda, girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6'sı toplamda 1 milyon lira ödüle layık görüldü. Başarılı olan girişimcilere ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.

STRATEJİK HAMLE

Törende konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 'İnovasyonda Kadın Programı'nı 'stratejik bir hamle' olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bizler kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşünüyoruz. KADEM olarak, sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dâhil etmeyi amaçlıyoruz. İnovasyonda Kadın Programı'nı, Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz. 'İnovasyonda Kadın' çalışmamız, 8. dönemimizde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Güdümlü Proje' olarak onaylandı. Yani projemiz, 'program' statüsüne kavuştu. İnovasyonda Kadın Programımızın büyüyerek, zenginleşerek uzun yıllar devam etmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmasını diliyorum."



BİRİNCİLER SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK ALANINDA

Programda bu yıl 2 ayrı kategorideki 6 kadın girişimci toplam 1 milyon lira ödüle layık görüldü. Birinciler savunma sanayii ve siber güvenlik alanında çıktı. Programa, 2015'ten bu yana 2 binin üstünde girişimci başvurdu. 200'den fazla girişimci, kampa katıldı. Finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 girişimciden 16'sı şirket kurdu, 6'sı yatırım aldı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ödül töreninde 'Kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmak istiyoruz' dedi.