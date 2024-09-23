Evlenecek çiftlere kolay kredi

Evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlerin faizsiz, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için 'ailegenclikfonu. aile.gov.tr' internet sitesini hizmete aldı. Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor. Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.

NELER GEREKİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18- 29 yaş arasında olmak

Başvuru kapsamındaki iller dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2.3 asgari ücretten fazla olmaması

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak

2 yıllık süre içinde Bakanlığın eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek.