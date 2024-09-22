FED’den sonra bir faiz indirimi de TCMB’den gelecek mi? Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

Fed Başkanı Powell ise Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu, ama artık istihdama daha fazla destek olmanın zamanı geldiği mealinde bir açıklama yaptı.

ABD başkan adayı Trump, bu faiz kararının seçim öncesinde Demokratlara fayda sağlayacağı gerekçesiyle Fed 'in siyasi bir hamle yapmış olabileceğini bile ima etti.

Fed bir nevi dezenflasyon sürecinin yumuşak inişle tamamlanmasını garantiye almaya çalışıyor da diyebiliriz. Fed kurmaylarından gelen sinyaller, faizlerin bu yıl 50 baz, 2025'te ise 100 baz puan daha indirileceği yönünde. Fed'in 2024'e dair iletişim karnesi çok iyi olmadığı için önümüzde yıla yönelik çizilen yol planının ne kadar inandırıcı olduğu şüpheli. Ama Fed'ten gelen faiz indiriminin gelişen piyasaları rahatlatacağını söyleyebiliriz.

İÇERİDE DE FAİZ İNDİRİMİ YAKLAŞIYOR Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) için de karar haftasıydı. TCMB, politika faizini bir kez daha sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri ihtiyatlı tutumlarını korusalar da karar metninde bazı küçük değişikliklere giderek metnin dilini yumuşattılar. Bu tercih, ilk faiz indirimi için zamanın yaklaştığına işaret ediyor.

Metnin verdiği mesajlara bakıldığında faiz indirimi için ekim ayını beklemenin gerçekçi olmadığı görülüyor. Kasım daha makul bir tercih gibi duruyor. TCMB 'nin politika faizini yüzde 50'de tuttuğu son altı aylık dönemde piyasaların enflasyon beklentileri geriledi. Bundan altı ay önce piyasaların 2024 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 44.19'du.

Şu an ise yüzde 43.14. Altı ay önce yüzde 36.7 olan 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 27.49'a indi. Yıllık enflasyon yaklaşık 24 puan düştü. Aylık bazda enflasyon ise mevsim itibariyle halen son 10 yıllık ortalamanın üzerinde olsa da geçen seneye kıyasla geriliyor.

2023'ün yaz aylarında ortalama yüzde 7.5 olan aylık enflasyon, bu yılın aynı döneminde yüzde 2.45'e oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde, politika faizini ikiüç ay daha yüzde 50'de tutmak, reel faizin gereğinden fazla yüksek kalmasına neden olur. Bu durum yatırım, üretim ve istihdama zarar verebilir; TL'yi gereğinden fazla değerli tutarak ithalatı özendirebilir.