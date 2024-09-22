ŞOK 23-24 Eylül aktüel kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta hangi ürünler indirimde?

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü: 3.699 TL
Pirantech Cb-107 C Buharlı Temizlik Makinesi: 3.499 TL
Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge AR4205: 6.999 TL
Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi SCC-7605: 2.999 TL
Arzum Stayfit Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül: 399 TL
Hazneli Tüy Toplayıcı: 69,95 TL
Sillgech 360 Smart Spin Mop: 219 TL
Mega Kapaklı Kutu: 99,95 TL
Baskılı Hurç Mega Boy: 54,95 TL
Jüt Kutu: 169 TL
El Havlusu Etnik Desen: 34,95 TL
Havlu Saç Bonesi: 49,95 TL
Çok Amaçlı Çanta Büyük Boy: 149 TL
Çok Amaçlı Raf: 249 TL
Kadın/Erkek Şemsiye: 189 TL
Mary Kitaplık: 789 TL
Bery Bar Masası: 1.569 TL
Corner Bar Masası: 2.099 TL
Valnut Çalışma Masası: 2.399 TL
Siena Kitaplık: 2.099 TL
İnova Beyaz Ayakkabılık: 1.799 TL
Ankastre Modülü Beyaz: 1.549 TL
Tino 200 CM Evyeli Mutfak: 8.899 TL
Camole 80 CM Evyeli Üst Modül: 1.599 TL
Safir Beyaz Yatak Odası Takımı: 9.999 TL
270 CM Pastel ANK Modüllü Mutfak: 17.999 TL
Enkel 200 CM ASP. Modüllü Mutfak: 6.599 TL
Samsonite 133159 Spinner Valiz Orta Boy: 11.999 TL
Samsonite 137395 Spinner Valiz Büyük Boy: 13.799 TL
Samsonite 133186 Spinner Valiz Kabin Boy: 9.999 TL
American Tourister 143245 Valiz Orta Boy: 6.999 TL
American Tourister 142348 Valiz Kabin Boy: 4.599 TL
American Tourister 142350 Valiz Büyük Boy: 6.999 TL
Roidmi X30 Dikey Süpürge: 11.299 TL
Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici: 26.999 TL
SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi: 3.799 TL
Yui S7 Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Süpürge: 13.399 TL
Yui NV602 Antibakteriyel Buhar Basınçlı Dezenfektan Mop: 3.699 TL