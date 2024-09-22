ŞOK 23-24 Eylül aktüel kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta hangi ürünler indirimde?

Eylül ayının bu haftasına özel olarak hazırlanan ŞOK 18-24 Eylül 2024 aktüel kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerden ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride ürün indirimde. Alışveriş yapmak isteyenler, ŞOK marketlerin yanı sıra online olarak da kampanyalardan yararlanabilecekler.