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ŞOK 23-24 Eylül aktüel kataloğu! Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

ŞOK marketlerin bu haftaya özel aktüel indirimleri belli oldu. Elektrik süpürgesinden valiz çeşitlerine, dijital baskülden hurç çeşitlerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışta olacak. 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olan katalogda, alışverişseverler için kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 19:04 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 19:04
ŞOK 23-24 Eylül aktüel kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta hangi ürünler indirimde?

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Eylül ayının bu haftasına özel olarak hazırlanan ŞOK 18-24 Eylül 2024 aktüel kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerden ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride ürün indirimde. Alışveriş yapmak isteyenler, ŞOK marketlerin yanı sıra online olarak da kampanyalardan yararlanabilecekler.

Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

🧀 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir: 119 TL

Mis Tam Yağlı İnek Peyniri: 83,50 TL

Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı: 31,50 TL

Superfresh Kayseri Mantı: 49,90 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 7'li: 49,50 TL

Algida Maraş Bol Kaymak: 99,90 TL

Çamlıca Gazoz: 25 TL

Deren Rize Çay: 89,95 TL

Elidor Keratin Bakım Sütü & Tarak Seti: 159 TL

Dove Cream Bar: 28 TL

Emotion/Blade Deodorant Çeşitleri: 89,75 TL

Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri: 105 TL

Johnson's Bebe Yağı: 62,90 TL

Yucca Salon Bitkisi: 199 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu: 84,75 TL

Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri: 99,75 TL

Sarımsak Kuru: 39,90 TL

Turşuluk Jalapeno Biber: 39,90 TL

Turşuluk Kornişon: 19,90 TL

Bizim Vatan Turşu Yap: 39,90 TL

Anadolu Mutfağı Salamura Tuzu: 19,90 TL

Cam Kavanoz 3 L: 69,95 TL

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü: 3.699 TL

Pirantech Cb-107 C Buharlı Temizlik Makinesi: 3.499 TL

Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge AR4205: 6.999 TL

Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi SCC-7605: 2.999 TL

Arzum Stayfit Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül: 399 TL

Hazneli Tüy Toplayıcı: 69,95 TL

Sillgech 360 Smart Spin Mop: 219 TL

Mega Kapaklı Kutu: 99,95 TL

Baskılı Hurç Mega Boy: 54,95 TL

Jüt Kutu: 169 TL

El Havlusu Etnik Desen: 34,95 TL

Havlu Saç Bonesi: 49,95 TL

Çok Amaçlı Çanta Büyük Boy: 149 TL

Çok Amaçlı Raf: 249 TL

Kadın/Erkek Şemsiye: 189 TL

Mary Kitaplık: 789 TL

Bery Bar Masası: 1.569 TL

Corner Bar Masası: 2.099 TL

Valnut Çalışma Masası: 2.399 TL

Siena Kitaplık: 2.099 TL

İnova Beyaz Ayakkabılık: 1.799 TL

Ankastre Modülü Beyaz: 1.549 TL

Tino 200 CM Evyeli Mutfak: 8.899 TL

Camole 80 CM Evyeli Üst Modül: 1.599 TL

Safir Beyaz Yatak Odası Takımı: 9.999 TL

270 CM Pastel ANK Modüllü Mutfak: 17.999 TL

Enkel 200 CM ASP. Modüllü Mutfak: 6.599 TL

Samsonite 133159 Spinner Valiz Orta Boy: 11.999 TL

Samsonite 137395 Spinner Valiz Büyük Boy: 13.799 TL

Samsonite 133186 Spinner Valiz Kabin Boy: 9.999 TL

American Tourister 143245 Valiz Orta Boy: 6.999 TL

American Tourister 142348 Valiz Kabin Boy: 4.599 TL

American Tourister 142350 Valiz Büyük Boy: 6.999 TL

Roidmi X30 Dikey Süpürge: 11.299 TL

Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici: 26.999 TL

SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi: 3.799 TL

Yui S7 Plus Akıllı Çöp İstasyonlu Süpürge: 13.399 TL

Yui NV602 Antibakteriyel Buhar Basınçlı Dezenfektan Mop: 3.699 TL

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