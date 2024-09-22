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Okullara 30 bin yeni personel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi gününden itibaren okullarda 30 bin temizlik personel istihdam hakkı tanıyacağını bildirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Okullara 30 bin yeni personel

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi gününden itibaren okullarda 30 bin temizlik personel istihdam hakkı tanıyacağını bildirdi. Okullardaki temizlik personeli yetersizliği nedeniyle oluşan sorunlara ilişkin açıklama yapan Tekin, istihdam alanının 120 bin olmasına rağmen yüzde 25'inin doldurulabildiğini belirterek, "Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" dedi.

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