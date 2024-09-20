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Ticaret Bakanlığı fırsatçılığa geçit vermedi: Konut ilanına 100 bin TL ceza

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası’nın konut kredisi faizlerinin indirmesi sonrası bir konut ilanında fiyat fırsatçılığı yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu. Gürcan, ilan sahibine 100 bin TL ceza kesildiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 18:14 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 18:14
Ticaret Bakanlığı fırsatçılığa geçit vermedi: Konut ilanına 100 bin TL ceza

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Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ziraat Bankası'nın konut faizlerini indirmesi haberi üzerine bir konut ilanında fırsatçılık yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu ve ilan sahibine 100 bin TL ceza kestiklerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı konut ilanı fırsatçılığı yapan ilan sahibine ceza kesti Ticaret Bakanlığı konut ilanı fırsatçılığı yapan ilan sahibine ceza kesti

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir. Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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