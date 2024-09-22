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İstanbul Kültür Yolu AKM'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) farklı etkinlikler düzenleyecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
İstanbul Kültür Yolu AKM’de

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) farklı etkinlikler düzenleyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 28 Eylül - 6 Ekim'de gerçekleştirilecek İstanbul Kültür Yolu Festivali birbirinden renkli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak. AKM'nin dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, konserler, sahne şovları, film gösterimleri ve ödüllü yarışmalarla katılımcılara bir festival deneyimi sunacak.

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