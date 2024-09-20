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Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki son yaşanan değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 11:21
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları!

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son alınan bilgilere göre, 24 Eylül Salı gününden itibaren benzine 1,40 TL civarında bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, motorin fiyatlarını etkilemeyecek. Şu an İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,74 TL, benzin litre fiyatı ise ortalama 41,55 TL seviyelerinde seyrediyor.

FİYAT HESAPLAMA SÜRECİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatları gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV ve EPDK payları ile hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı, bu unsurların toplamıyla belirleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru üzerinden hesaplanarak elde ediliyor.

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