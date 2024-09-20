Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları!

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Son alınan bilgilere göre, 24 Eylül Salı gününden itibaren benzine 1,40 TL civarında bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, motorin fiyatlarını etkilemeyecek. Şu an İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,74 TL, benzin litre fiyatı ise ortalama 41,55 TL seviyelerinde seyrediyor.