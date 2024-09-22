AK Parti’den yeni torba yasa çalışması! Ev alıp satacaklar dikkat! Tapu harcına indirim

GERÇEK DEĞERDEN VERGİ
İSTİHDAM MERCEK ALTINDA:
Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıtdışı alanlarla ilgili etkin mücadele yapılacak. Sabah'ta yer aşan habere göre, İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek. İstihdamda etkisi olmayanlar kaldırılacak.
CEZALAR ARTIRILIYOR:
Gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerden vergilendirilme, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezaları artırılacak.
İSTİSNA VE MUAFİYETLER:
Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Bu konuda kapsamlı analizler yapılıyor.
BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI
İlk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni teklifte yer alması üzerinde duruluyor.
YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ
Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinin hayata geçirileceği OVP'de yer almıştı. Buna ilişkin düzenlemelerin de ekonomi paketine alınması üzerinde duruluyor.