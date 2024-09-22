AK Parti’den yeni torba yasa çalışması! Ev alıp satacaklar dikkat! Tapu harcına indirim

EMLAKTA ÖNEMLİ DÜZENLEME: Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor. Harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeriüzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor. Burada oluşan kayıtdışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor.

Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek. Ne kadarlık bir indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak.