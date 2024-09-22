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AK Parti'den yeni torba yasa çalışması! Ev alıp satacaklar dikkat! Tapu harcına indirim

AK Parti ekonomi kurmayları yeni bir torba yasa için çalışmalara başladı. Meclis’e sunulacak torba yasa teklifinde ev alım satımında tapu harç oranlarında indirim olacak. Öte yandan vergi kaçakçılığının önüne geçecek yasa teklifi kapsamında piyasa bozucu eylemlere de ağır cezalar geliyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 07:08 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 07:43
AK Parti’den yeni torba yasa çalışması! Ev alıp satacaklar dikkat! Tapu harcına indirim

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AK Parti, ekonomi kurmayları ile birlikte yeni ekonomi paketi üzerindeki çalışmalara başladı. AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte gündeme getireceği ekonomi torba yasa teklifi kapsamında gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılmasını planlıyor. TBMM açıldığında gündeme getirilmesi planlanan torba yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer alacak.

EMLAKTA ÖNEMLİ DÜZENLEME:
Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor. Harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeriüzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor. Burada oluşan kayıtdışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor.

Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek. Ne kadarlık bir indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak.

GERÇEK DEĞERDEN VERGİ

İSTİHDAM MERCEK ALTINDA:
Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıtdışı alanlarla ilgili etkin mücadele yapılacak. Sabah'ta yer aşan habere göre, İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek. İstihdamda etkisi olmayanlar kaldırılacak.

CEZALAR ARTIRILIYOR:
Gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerden vergilendirilme, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezaları artırılacak.

İSTİSNA VE MUAFİYETLER:
Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Bu konuda kapsamlı analizler yapılıyor.

BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI
İlk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni teklifte yer alması üzerinde duruluyor.

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ
Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinin hayata geçirileceği OVP'de yer almıştı. Buna ilişkin düzenlemelerin de ekonomi paketine alınması üzerinde duruluyor.

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AK Parti’den yeni torba yasa çalışması! Ev alıp satacaklar dikkat! Tapu harcına indirim
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