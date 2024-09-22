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Esnafa erken emeklilik: Yaş şartını tamamlayan ya da EYT’li olan esnaf 5 yıl erken emekli olacak

Hükümet tarafından duyurulan Bağ-Kur ile SSK prim eşitliği için Meclis'in açılması bekleniyor. Milyonlarca esnafın Bağ-Kur prim şartı 9 bin günden 7.200 güne düşecek. Böylece 5 yıl erken emekli olmanın yolu açılmış olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Esnafa erken emeklilik: Yaş şartını tamamlayan ya da EYT’li olan esnaf 5 yıl erken emekli olacak

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Hükümet tarafından duyurulan Bağ-Kur ile SSK prim eşitliği için Meclis'in açılması bekleniyor. Yapılacak yasal düzenleme ile öncelikle 1 milyon küçük esnafın 9 bin gün olan Bağ-Kur prim ödeme şartı 7.200 güne düşürülmüş olaecak. 1.800 gün yani 5 yıl daha az prim ödeyecek olan esnaf, yaş şartını da tamamladığında erken emekli olacak. eğer EYT kapsamında ise yani ilk sigortalı olduğu tarih 8 eylül 1999 öncesinde ise bu kez yaş şartı olmadan 5 yıl erken emekli olabilecek.

TBMM'Yİ BEKLİYORUZ
İki buçuk milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın TBMM'nin açılışını beklediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımızın prim gün sayısında 7200 esas alınmıştı. Ancak malum pandemi süreci, arkasından deprem felaketi derken süreç aksadı. Bu konuda esnaf ve sanatkârlarımızdan her gün yüzlerce e-mail ve telefon geliyor. İnsanların artık bekleyecek sabrı kalmadı. Biz artık diyoruz ki norm birliği yapalım 7200'ü esas alalım. Tüm çalışanları aynı çatı altında toplayalım. En azından emekli ve sağlık primleri ayrılsın, esnaf sadece sağlık sigorta primini devam ettirebilsin. En azından 7 bin TL'lik bir masraftan kurtulmuş olurlar. Çünkü hem prim gününü doldurmuş hem de halen prim ödemek zorunda olan insanlara sermaye kaybına neden oluyor. Önemli olan bu düzenlemenin meclis açılır açılmaz sona bırakılmadan halledilmesi" şeklinde konuştu.

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