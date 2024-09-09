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Milli Emlak'tan hodri meydan! Günlük 10 TL taksitle 48,44 m² arsa satılacak

Eylül ayına ilişkin Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsa ve hazine arazileri için beklenen ilanlar nihayet yayımlandı. Türkiye genelinde pek çok şehirde uygun fiyatlarla konut imarlı, tarla, zeytinlik, bağ ve bahçe gibi taşınmazlar halkın satın alımına sunulmuş durumda.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 09:35 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 09:35
Milli Emlak’tan hodri meydan! Günlük 10 TL taksitle 48,44 m² arsa satılacak

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Türkiye genelinde arsa fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatları ve kiralık ev fiyatları yükselirken, arsa yatırımına olan ilgi de arttı. Bu süreçte Milli Emlak'ın ilan ettiği hazine arazileri, piyasada oldukça düşük fiyatlarla satışa çıkarılarak vatandaşların dikkatini çekti.

Milli Emlak tarafından yayımlanan son ilanlar, Erzurum gibi farklı illerdeki satılık arsalara erişimi mümkün kılıyor. Uygun ödeme koşulları ve kelepir fiyatlarla sunulan bu arsalar, yatırımcılar için oldukça cazip fırsatlar içeriyor.

Erzurum'da Satılık Arsa: 7.500 TL'lik Fırsat!

Erzurum'da satışa sunulan bir arsanın fiyatı, sadece 7.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Milli Emlak, satışa sunduğu bu arsalarda alıcılar için oldukça uygun ödeme koşulları da sunuyor. 24 ay vade ile ödeme imkanı tanıyan sistem, aylık sadece 312 TL ödeme ile bu arsaya sahip olma fırsatı sunuyor. Günlük ödeme ise yaklaşık 10 TL'ye denk geliyor ki bu, birçok kişi için oldukça cazip bir fırsat anlamına geliyor.

Satış Detayları:

Tahmin Edilen İhale Bedeli: 7.500 TL

Teminat Bedeli: 2.250 TL

Yüzölçümü: 48,44 m²

İhale Tarihi: 17 Eylül 2024

İhale Saati: 13:30

İhale Yeri: Erzurum

İletişim: (442) 2355202

Hazine Arazilerine Yatırım Yapmanın Avantajları

Milli Emlak'tan satılık hazine arazilerine yatırım yapmanın pek çok avantajı bulunuyor. Öncelikle, bu araziler piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, çoğu satış ihale yöntemiyle yapıldığı için herkesin katılımına açık ve şeffaf bir süreç işliyor.

Hazine arazileri, genellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelerde bulunuyor ve ilerleyen dönemlerde bu arazilerin değerleneceği öngörülüyor. Bu da alıcılar için uzun vadede kârlı bir yatırım imkanı sunuyor.

Kredi ve Taksit İmkanları

Milli Emlak'tan arsa almak isteyenler için en önemli avantajlardan biri de sağlanan ödeme kolaylıklarıdır. Çoğu satışta 24 ay taksitle ödeme imkanı sunulurken, bu durum arsa almayı planlayan ancak yüksek bir peşinat ödemek istemeyenler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Erzurum örneğinde olduğu gibi, bu tür arsalarda günlük ödeme miktarı 10 TL'ye kadar düşebiliyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Milli Emlak tarafından yayımlanan arsa ve hazine arazisi ilanlarına başvurmak oldukça basit bir süreçtir. Her ilanın kendi ihale tarihi ve başvuru koşulları bulunmaktadır. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen teminat bedelini yatırmaları ve ihale gününde gerekli belgelerle hazır olmaları gerekiyor.

Başvuru yapacak olanların Milli Emlak'ın internet sitesi üzerinden ya da ilgili il müdürlüklerinden detaylı bilgi alması mümkün.

https://www.milliemlak.gov.tr/#/satis

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