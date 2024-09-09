Milli Emlak’tan hodri meydan! Günlük 10 TL taksitle 48,44 m² arsa satılacak

Satış Detayları:
Tahmin Edilen İhale Bedeli: 7.500 TL
Teminat Bedeli: 2.250 TL
Yüzölçümü: 48,44 m²
İhale Tarihi: 17 Eylül 2024
İhale Saati: 13:30
İhale Yeri: Erzurum
İletişim: (442) 2355202
Hazine Arazilerine Yatırım Yapmanın Avantajları
Milli Emlak'tan satılık hazine arazilerine yatırım yapmanın pek çok avantajı bulunuyor. Öncelikle, bu araziler piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, çoğu satış ihale yöntemiyle yapıldığı için herkesin katılımına açık ve şeffaf bir süreç işliyor.
Hazine arazileri, genellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelerde bulunuyor ve ilerleyen dönemlerde bu arazilerin değerleneceği öngörülüyor. Bu da alıcılar için uzun vadede kârlı bir yatırım imkanı sunuyor.
Kredi ve Taksit İmkanları
Milli Emlak'tan arsa almak isteyenler için en önemli avantajlardan biri de sağlanan ödeme kolaylıklarıdır. Çoğu satışta 24 ay taksitle ödeme imkanı sunulurken, bu durum arsa almayı planlayan ancak yüksek bir peşinat ödemek istemeyenler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Erzurum örneğinde olduğu gibi, bu tür arsalarda günlük ödeme miktarı 10 TL'ye kadar düşebiliyor.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Milli Emlak tarafından yayımlanan arsa ve hazine arazisi ilanlarına başvurmak oldukça basit bir süreçtir. Her ilanın kendi ihale tarihi ve başvuru koşulları bulunmaktadır. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen teminat bedelini yatırmaları ve ihale gününde gerekli belgelerle hazır olmaları gerekiyor.
Başvuru yapacak olanların Milli Emlak'ın internet sitesi üzerinden ya da ilgili il müdürlüklerinden detaylı bilgi alması mümkün.
https://www.milliemlak.gov.tr/#/satis