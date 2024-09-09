Milli Emlak’tan hodri meydan! Günlük 10 TL taksitle 48,44 m² arsa satılacak

Satış Detayları:

Tahmin Edilen İhale Bedeli: 7.500 TL

Teminat Bedeli: 2.250 TL

Yüzölçümü: 48,44 m²

İhale Tarihi: 17 Eylül 2024

İhale Saati: 13:30

İhale Yeri: Erzurum

İletişim: (442) 2355202

Hazine Arazilerine Yatırım Yapmanın Avantajları

Milli Emlak'tan satılık hazine arazilerine yatırım yapmanın pek çok avantajı bulunuyor. Öncelikle, bu araziler piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, çoğu satış ihale yöntemiyle yapıldığı için herkesin katılımına açık ve şeffaf bir süreç işliyor.

Hazine arazileri, genellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelerde bulunuyor ve ilerleyen dönemlerde bu arazilerin değerleneceği öngörülüyor. Bu da alıcılar için uzun vadede kârlı bir yatırım imkanı sunuyor.