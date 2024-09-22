İstanbul Boğazı Bosphorus Cup’a ev sahipliği yaptı

İstanbul Boğazı, 23. kez düzenlenen Bosphorus Cup'a ev sahipliği yaptı. Teması, Rüzgarlar Tiyatrosu olarak belirlenen etkinlikte 11 ülkeden 100 yakın yelkenli yarıştı. Bu yılın teması, İstanbul Boğazı'nın, büyük bir tiyatro sahnesi görselliği oluşturmasını vurguluyor. Tamamen rüzgâr gücüyle çalışan teknelerin yarıştığı Bosphorus Cup, çevreye zarar vermeyen yapısıyla öne çıkıyor. İstanbul'un doğal ve tarihi güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunan etkinlik süresince Boğaz trafiği 5 saatliğine spor için kapatıldı. Etkinlik, İş Bankası'nın Visa logolu kredi kartı Maximiles Black Premium partnerliğinde ve moda markası Karaca Senior partnerliğinde düzenlendi.

Bosphorus Cup'un sponsorlarından Karaca'nın CEO'su Cihat Özbekli, "107 Yıllık geçmişimizin bize yüklediği "iyi" olanla beraber olma sorumluluğumuz ile Karaca olarak Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonunda yerimizi aldık. İstanbul Boğaz'ını sahne yaparak tüm dünyaya yeni baştan hatırlatan Bosphorus Cup'un Senior Ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Deniz ve yelken tutkusunu hepimize doya doya yaşatmasının yanı sıra; dostluğun, bir arada olmanın ve bizim de sloganımızda ısrarla söylediğimiz gibi; "iyilikle" var olmanın bu farklı halini bir arada yaşamak için buradayız" dedi. Çalışmaları hakkında da bilgi veren Özbekli, dünya ile rekabet edecek markaları çıkartmamız gerektiğini belirterek, "Yurt dışında mağaza açarak marka olunmuyor maalesef. Dünya markalarıyla rekabet edecek, katma değeri yüksek ihracat hedeflemeliyiz" dedi. Özbekli, Karaca'nın son dönemde erkek giyiminde öne çıktığını artık yeniden kadın giyimine döneceklerini, bu karma mağazaları çoğaltmaya başladıklarını söyledi. Bir yandan da ev tekstili işinde olacaklarını belirten Özbekli burada da Ren Home markasıyla mağazalar açmaya başladıklarını ifade etti.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE KATKI

Bu yıl enflasyonla mücadelede sektörün de katkısının olduğunu belirten Özbekli, "Asgari ücrete ara zam yapılmaması, işçilik maliyetlerini düşürdü. Aynı zamanda dolar kurunun stabil olması ile birlikte maliyetlerde azalma fiyat artışlarının yavaşlamasına yol açtı. Yıl sonunda enflasyonda hedeflenen düşük rakamlara ulaşılacağını düşünüyorum" dedi. Özbekli tekstilde fiyatların yüksek olmadığını ama erişim sorunu olduğunu belirtti.