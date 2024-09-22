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Akaryakıtta kaçak bitecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca akaryakıt piyasasının takibi amacıyla devreye alınacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamına, 1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak sıfır taşıtlar da dahil edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Akaryakıtta kaçak bitecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca akaryakıt piyasasının takibi amacıyla devreye alınacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamına, 1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak sıfır taşıtlar da dahil edildi. Sistemle, araç bilgileri yeni yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara akaryakıt pompa tabancalarına takılacak TTO'lar aracılığıyla otomatik aktarılacak ve böylece plaka bilgilerinin elle girilmesine gerek olmayacak. Vergi mükelleflerinin taşıtlarına 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırması gerekecek. Ayrıca akaryakıt istasyonlarındaki en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine de 31 Aralık 2024'e kadar TTO taktırılması zorunlu olacak.

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