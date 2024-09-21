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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Kapıkule seyahat süresi 1.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceklerini söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Kapıkule seyahat süresi 1.5 saate düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceklerini söyledi.

TÜRK ŞİRKETE YENİ NOT
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA+ olarak teyit ettiğini açıkladı.

GİRİŞİMCİYE DESTEK
Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde yürütülen Workup'ın 12'nci, Workup Agri'nin 3'üncü dönemi tamamlandı. Workup'lı girişimlerin 66'sı, farklı yatırımcılardan 35 milyon dolar yatırım aldı. İş Bankası ve grup şirketleri, programa dâhil olan girişimlerden 70'i ile iş birliği yaptı.

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