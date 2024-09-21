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Oto parasına güvence

İkinci el oto satışında aracın parası işlem bitene kadar güvence altında olacak, dolandırıcılık önlenecek.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Oto parasına güvence

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Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek için Güvenli Ödeme Sistemi'ni hayata geçiriyor. Yeni düzenleme 27 Eylül'den itibaren başlayacak. Daha önce alıcı ve satıcı arasında anlık yapılan havale/ EFT işlemlerinden farklı olarak ödenen tutar önce bankanın teminatı altında devir yapılana kadar bekletilecek. Bankaların neredeyse tamamı sisteme entegre olmuş durumda. Bu noktada henüz devir işlemi gerçekleştirilmeden satıcı kullandığı bankaya ait mobil ya da internet şubesinde bulunan güvenli ödeme menüsünden araç plakası, tutarı ve alıcının telefon numarasını yazarak işlemi başlatacak. İşlem bitmeden para ödenmesi olmayacak. Devir işleminin gerçekleşmesini engelleyen bir olumsuzluk olduğu taktide ise havuzda bekleyen tutar 24 saat içinde alıcının hesabına geri iade ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT
Elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketiciyi koruyan düzenlemenin kapsamı genişletildi. Eşya taşıyan elektrikli araçlar ile haricen şarj edilebilir elektrikli araçların ithalatı için 7 bölgede 20 servis istasyonunun kurulması, araç üreticisinin Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin olması, her marka için çağrı merkezi kurulması şartı getirildi. Ticaret Bakanlığı tebliği ile Avrupa Birliği menşeli olmayan söz konusu araçların ithalinde Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenen izin belgesi aranacak.

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