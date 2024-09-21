İBB’den ucuz doğalgaza dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ; EPDK tarafından 1 ocak 2023 tarihinde İstanbul'da yapılan yüzde 12 oranındaki doğal gaz indiriminin iptal edilmesi için dava açtı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ yargıya taşıdı. EPDK 2022 sonunda tüm bölgeler için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti. Bu karar sonucunda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında yüzde 12,13 oranında indirim yapılmıştı. Bu 5,7 milyon abone üzerinden hesaplandığında 7,7 milyar liraya denk geliyordu. Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor. İndirim iptal olursa İstanbul'da vatandaşlar 7.7 milyar TL daha fazla para ödeyecek.

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