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Ev borcuna indirim

TOKİ’ye borcu olanlar dikkat. Borcun en az yüzde 25’ini ödeyenel re yüzde 25 indirim yapılacak. Bakan Kurum detayları açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024
Ev borcuna indirim

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlanacağını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak. Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.

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