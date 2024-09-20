Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunun adı ne olacak? Bakan açıkladı: "4,4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak"

Türkiye'nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'na ulaştı. (DHA)

"3 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Bayraktar, tesisin yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde, 300 metre uzunluğunda ve 58 metre genişliğinde devasa bir boyutta olduğuna dikkati çekti.

Öncelikle Çanakkale'deki limanlarda platformla ilgili yapılması gerekenler olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl bu tesis, Filyos'a hareket edecek. Filyos'taki limanımızda diğer aktivasyon işlemleriyle ilgili süreçler tamamlanacak ve ondan sonra da 20 yıl boyunca üretim yapacağı lokasyona bu tesisi göndereceğiz. Orada 20 yıl boyunca her gün 10-10,5 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak ve devam edecek. 20 yıl boyunca kalacağı lokasyonda 20 özel çapayla deniz tabanından 20 metre aşağıya kadar sabitlenecek. Her gün bu gemide vardiyayla beraber bu tesiste yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların büyük çoğunluğu inşallah kendi personelimiz, yani Türk insanı, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz olacak. Karadaki ekiple beraber bu tesisin operasyonunda toplam 165 kişilik bir ekip, 7/24 çalışacak. Tesisimiz şimdiden milletimize hayırlı olsun. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir ekip çalışması halinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Birkaç ay Çanakkale'de misafir olacak. Ondan sonra da inşallah Filyos'a hareket edecek."

YÜZER PLATFORMUNUN BİR İSMİ OLACAK MI?

Bir gazetecinin "Yüzer platformunun bir ismi olacak mı?" sorusuna Bakan Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuzun elbette ki bir ismi olacak. Biz isim önerileri üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda sizlerin önerilerine de açığız. Bunları değerlendirip inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arz ederiz. Bu tesisi, büyüklüğüne, ihtişamına yakışır bir isimle görev yerine uğurlarız." yanıtını verdi.