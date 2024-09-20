‘Tarımın Kadın Yıldızları’na destek

Süperfresh'in, tarımda fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın iş gücünü görünür kılmak amacıyla yürüttüğü 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi, Sustainable Brands Türkiye 2024 etkinliğinde ele alındı. Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin: Tarımın Kadın Yıldızları' panelinde, "2022'de başlattığımız projeyle kadın çiftçileri destekliyoruz. 3 yılda yüzde 100 artış hedeflediğimiz kadın çiftçi oranına 1 yılda ulaştık. Onarıcı tarım odağında yapay zeka, finansal ve ekolojik okuryazarlık ile girişimcilik eğitimleri veriyoruz" dedi.

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