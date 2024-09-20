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Altında fed rekoru

ABD Merkez Bankası’nın 50 baz puan indirimi ons altını 2.600 dolara, gramı ise 2.900 TL’ye kadar çıkardı. Ardından kâr satışları geldi..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Altında fed rekoru

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ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi altın fiyatlarında yeni rekor getirdi. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında spot piyasada altının onsu 2.600 doları test etti. Ardından kâr satışlarıyla 2.564 dolara kadar geri çekildi. Gram altında ise ilk saatlerde onsla birlikte yukarı sert hareket yaşandı. Gram altın 2.900 TL'ye yaklaştı, daha sonra 2.846 TL'ye kadar geri çekilme oldu.

2. 700 DOLAR TAHMİNLERİ
FED yetkilileri, özellikle istihdam tarafındaki duruma vurgu yaparak politika faizinde 50 baz puanlık indirim kararı aldı. Piyasada beklentiler 25 baz puandı. Sürpriz karar hem borsalara hem de altın tarafına yansıdı. Goldman Sachs Group Inc. analistleri yayımladıkları bir notta, altının önümüzdeki yılın başlarında ons başına 2 bin 700 dolara yükselmesinin muhtemel olduğunu öngörmüştü. Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 25 yükseliş gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar yer aldı.

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