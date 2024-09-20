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Tarihi Kapalıçarşı’nın Bond filmine ev sahipliği yapan çatısı yenilendi!

Tarihi Kapalıçarşı’nın Bond filmine ev sahipliği yapan çatısı yenilendi, özel turlara açıldı, turistlerin ilgi odağı oldu. Gelenler çatıyı gezdikten sonra alışveriş de yaptı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Tarihi Kapalıçarşı’nın Bond filmine ev sahipliği yapan çatısı yenilendi!

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Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı turizme büyük katkı sunuyor. Yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alanda, 3 bin 600 dükkan, 22 kapı ve 14 han bulunan, mimarisiyle dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı'nın yenilenen çatısında düzenlenen özel turlarla hem yerli hem de yabancı turistlerin İstanbul'u farklı bir açıdan keşfetmeleri sağlanıyor. 'Kedi yolu' olarak adlandırılan çatıdaki yollarda eşsiz kent ve Boğaz manzarasını gören, dünyanın dört bir yanından gelen turistler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da "Kapalıçarşı", "Süleymaniye", "İstanbul", "Eminönü" gibi etiketlerle paylaşıyor. Böylece Kapalıçarşı'nın çatıları yapının dünyaca tanınmasına katkı sağlıyor.

ÖNCE SİGORTA
Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, çatı yollarında düzenlenen turlara 15 yaş altındaki çocuklar ile 80 yaş üstündeki yetişkinlerin kabul edilmediğini, çıkmadan önce turistlere ferdi sigortalarının yapıldığını söyledi. Acenteler vasıtasıyla organize edilen çatı turlarının onar kişilik gruplar halinde, yirmişer dakika sürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, projeye ilişkin güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti. Kurtulmuş, "Gelen turistler çatıyı görüyorlar, çarşımızda da alışveriş yapıyorlar. Buradan resmi olarak alınan ücretler Kapalıçarşı'mızın ihyası için kullanılıyor" bilgisini verdi.

FİLM TEKLİFİ YAĞIYOR
Fatih Kurtulmuş, yapının restorasyonun birinci etabının tamamlandığını, çatının ise tamamen bittiğini söyledi. Burada çekim için dizi ve film tekliflerinin de yoğun bir şekilde gelmeye devam ettiğini, ünlü aktör Daniel Craig'in başrolünü oynadığı James Bond serisi filmlerinden "Skyfall"un Kapalıçarşı'nın çatısında çekildiğini anımsatan Kurtulmuş, "İleride tekrar bu tarz çekimlerin olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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