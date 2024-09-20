Kartla ödemeler 1.4 trilyonu aştı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos'ta yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420.6 milyar lira oldu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre; kartlı ödemelerin 1 trilyon 192.4 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 200.4 milyar lirasında banka kartları, 27.8 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde Ağustos'ta büyüme yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 104 oldu.

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