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Ziraat Bankası 3.09'dan 2.79'a düşürdü! İşte konut kredisi aylık ödemeleri

Artan konut talebi ve yükselen kira fiyatları nedeniyle ev sahibi olmak isteyenlere müjde Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında faiz oranlarını önemli ölçüde düşürdü.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 11:06
Ziraat Bankası 3.09’dan 2.79’a düşürdü! İşte konut kredisi aylık ödemeleri

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Ziraat Bankası'nın faiz indirimine gitmesi, konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, bu adımın sektörde canlanmaya yol açabileceğini ve diğer bankaların da benzer indirimlere gidebileceğini öngörüyor.

Ziraat Bankası Faiz Oranları Yeniden Düzenlendi

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını vade sürelerine göre güncelledi:

1-24 ay vade aralığı: Faiz oranı %3,09'dan %2,89'a indirildi.

25-36 ay vade aralığı: Faiz oranı %2,99 olarak belirlendi.

37-60 ay vade aralığı: Faiz oranı %2,89 seviyesine çekildi.

61-120 ay vade aralığı: Faiz oranı %2,79 olarak güncellendi.

Bu düzenleme ile birlikte, 2 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için aylık ödeme yaklaşık 58 bin TL oluyor.

Diğer Bankalarda Faiz Oranları Daha Yüksek

Piyasada faaliyet gösteren diğer bankalar konut kredisi için %3 ile %7 arasında değişen faiz oranları sunuyor. Bu durum, Ziraat Bankası'nın sunduğu yeni faiz oranlarını daha cazip hale getiriyor ve bankalar arası rekabeti artırıyor.

Konut Talebi Her Geçen Gün Artıyor

Gayrimenkul sektöründe uzmanlar, konut almak isteyenlerin sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus ve talep, konut piyasasını hareketlendiriyor.

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