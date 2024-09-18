Ziraat Bankası 3.09’dan 2.79’a düşürdü! İşte konut kredisi aylık ödemeleri

Ziraat Bankası'nın faiz indirimine gitmesi, konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, bu adımın sektörde canlanmaya yol açabileceğini ve diğer bankaların da benzer indirimlere gidebileceğini öngörüyor.
Ziraat Bankası'nın faiz indirimine gitmesi, konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, bu adımın sektörde canlanmaya yol açabileceğini ve diğer bankaların da benzer indirimlere gidebileceğini öngörüyor.
Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını vade sürelerine göre güncelledi:
1-24 ay vade aralığı: Faiz oranı %3,09'dan %2,89'a indirildi.
25-36 ay vade aralığı: Faiz oranı %2,99 olarak belirlendi.
37-60 ay vade aralığı: Faiz oranı %2,89 seviyesine çekildi.
61-120 ay vade aralığı: Faiz oranı %2,79 olarak güncellendi.
Bu düzenleme ile birlikte, 2 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için aylık ödeme yaklaşık 58 bin TL oluyor.
Piyasada faaliyet gösteren diğer bankalar konut kredisi için %3 ile %7 arasında değişen faiz oranları sunuyor. Bu durum, Ziraat Bankası'nın sunduğu yeni faiz oranlarını daha cazip hale getiriyor ve bankalar arası rekabeti artırıyor.
Gayrimenkul sektöründe uzmanlar, konut almak isteyenlerin sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus ve talep, konut piyasasını hareketlendiriyor.