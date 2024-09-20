Gazilere akülü sandalye SGK’dan

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi. Gaziler Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Işıkhan, "Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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