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BES'i olana kredi kolaylığı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması üç ayı geride bıraktı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre; 13 Eylül itibarıyla bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 443, gösterilen teminat tutarı ise 134 milyon 758 bin lira oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
BES’i olana kredi kolaylığı

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredilerine teminat olarak sunulması uygulaması üç ayı geride bıraktı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre; 13 Eylül itibarıyla bankalar tarafından iletilen kredi başvuru sayısı 443, gösterilen teminat tutarı ise 134 milyon 758 bin lira oldu. Emeklilik şirketleri, 382 kredinin 107 milyon 436 bin liralık teminatına onay verirken, en çok kredi talebi TEB'den geldi.
TEB'i, İş Bankası ve Halkbank takip etti. Başvuruların yüzde 80'i olan 354 kredinin başvurusu kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 99 milyon 441 bin lira oldu. BES teminatlı kredi için katılımcılar Aktif Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, TEB ve Türkiye İş Bankası'na başvurabiliyor. Kredi karşılığında teminata alınacak BES birikimleri, talep edilen kredi tutarının 1.2 katına denk geliyor.

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