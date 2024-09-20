80 milyon Türk ürününü dünyaya taşıdı

Trendyol, Financial Times tarafından Londra'da düzenlenen "Perakendenin Geleceği" adlı zirvede, global perakendeye yön veren markalar arasında yerini aldı. Şirketin, son 1.5 yılda 80 milyon 'Made in Türkiye' etiketli ürünü yurt dışı pazarlarla buluşturması, küresel ticarete yön veren markalara ilham verici örnek olarak gösterildi. Zirve kapsamında konuşan Trendyol CEO'su Erdem İnan, dünyanın farklı yerlerinde 40 milyona yakın müşteri ve yaklaşık 250 bin satıcıyla faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti. İnan, "Bu başarının arkasında da ülkemizin üretim gücü ve sahip olduğu potansiyel bulunuyor. Ülkemiz dünyanın en önemli tekstil üreticilerinden biri. Üreticilerimiz ve KOBİ'lerimiz bu anlamda tüm dünyayla rekabet edecek güçteler" ifadelerini kullandı.

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