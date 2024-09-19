Türkiye’nin ilk yüzer gaz üretim platformu Çanakkale’ye ulaştı: 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Çanakkale'ye ulaştığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından, yüzer üretim platformuna ilişkin paylaşımda bulundu.
TEK BAŞINA 4 MİLYON HANENİN GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, günlük 10 milyon metreküp gazı işleyerek karaya iletecek platformun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimi iki katına çıkaracağı aktarıldı.