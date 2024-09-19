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Ters köşe eden FED faiz kararı sonrası İslam Memiş: "Ona yatırım yapın" dedi

Ünlü finans analisti İslam Memiş, Amerika Birleşik Merkezi Bankası'nın (FED) son faiz indirimi kararının ardından piyasalara yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle altın piyasasındaki gelişmeler ve alternatif yatırım araçları üzerine yaptığı analizlerle yatırımcılara yol gösterdi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 12:38 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 12:51
Ters köşe eden FED faiz kararı sonrası İslam Memiş: Ona yatırım yapın dedi

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İslam Memiş'in FED kararının ardından yaptığı değerlendirmeler, yatırımcılara hem mevcut piyasa koşullarını anlamada hem de geleceğe yönelik stratejiler geliştirmede önemli ipuçları sunuyor.

FED'in 50 Baz Puana İndirim Kararı ve Altın Piyasası

FED'in faiz oranlarını 50 baz puan düşürme kararı, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, İslam Memiş bu gelişmenin altın piyasasına etkilerini yakından inceledi. Memiş, ons altının 2.600 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve gram altının ise 2.905 TL'ye ulaştığını belirtti. Ancak, beklenen yoğun ilginin henüz gözlemlenmediğini vurgulayarak, altın piyasasında temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Altın Fiyatları İçin Eylül Ayı Beklentileri

Memiş, gram altın için Eylül ayında 2.880 TL seviyelerinin olası olduğunu ifade etti. Ayrıca, fiyatların 2.900-2.920 TL aralığına kadar çıkabileceğini öngördü. Yatırımcılara, piyasada ani hareketliliklere kapılmamaları ve acele kararlar almamaları gerektiğini hatırlatan analist, "Yeni Türk Lirası'na geçtiyseniz, bekleme eğiliminde olurdum. Ons altın için 2.520-2.550 dolar aralığını takip etmek daha sağlıklı olabilir" dedi.

Tarım Emtiaları: Borsa Alternatifine Doğru Çekim

Borsaya yatırım yapmayı düşünenler için beklenmedik bir alternatif sunan İslam Memiş, tarım emtialarının borsadan daha yüksek kazanç potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Mısır, kakao, kahve ve buğday gibi ürünlerin, gelecekte finansal piyasalarda daha fazla ilgi göreceğini vurgulayan Memiş, bu alana yönelmenin yatırımcılar için avantajlı olacağını ifade etti.

İslam Memiş, genel piyasa trendlerini değerlendirirken, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerinin önemine değindi. Altın ve tarım emtiaları gibi farklı alanlarda yatırım yapmak, riskleri azaltırken kazanç potansiyelini artırabilir. Analist, ekonomik göstergelerin yanı sıra küresel gelişmeleri de yakından takip etmenin yatırım kararlarında kritik rol oynadığını belirtti.

NOT: İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar yatırım tavsiyesi değildir

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