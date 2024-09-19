Ters köşe eden FED faiz kararı sonrası İslam Memiş: "Ona yatırım yapın" dedi

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İslam Memiş'in FED kararının ardından yaptığı değerlendirmeler, yatırımcılara hem mevcut piyasa koşullarını anlamada hem de geleceğe yönelik stratejiler geliştirmede önemli ipuçları sunuyor.

FED'in 50 Baz Puana İndirim Kararı ve Altın Piyasası FED'in faiz oranlarını 50 baz puan düşürme kararı, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, İslam Memiş bu gelişmenin altın piyasasına etkilerini yakından inceledi. Memiş, ons altının 2.600 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve gram altının ise 2.905 TL'ye ulaştığını belirtti. Ancak, beklenen yoğun ilginin henüz gözlemlenmediğini vurgulayarak, altın piyasasında temkinli bir yaklaşım sergiledi.