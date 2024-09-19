Türkiye-Çin ilişikileri masaya yatırılacak

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye – Çin İletişim Forumu, "Yeni Dönemde Çin'de Reformların Derinleşmesi ve Getirdiği Fırsatlar" ana temasıyla 20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye-Çin ilişkilerinin yeni dönemde nasıl geliştirilebileceğine ve yeni fırsatların neler olabileceğine odaklanacak olan foruma, her iki ülkeden üst düzey isimler katılacak. Forum, 20 Eylül'de CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da saat 09.00'da başlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN