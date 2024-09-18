PTT’den emeklilere özel faizsiz spot kredi veriliyor! Başvuran alır

PTT , emeklilere yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, düşük tutarlı nakit ihtiyacı olan emeklilere faizsiz kredi imkânı sunulurken, daha yüksek miktarda finansmana ihtiyaç duyanlara ise uygun faiz oranlarıyla kredi sağlanacak.

Faizsiz Kredi Fırsatı

Emekliler için PTT, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri cazip bir kredi imkânı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emekliler 500 TL veya 1.000 TL tutarındaki kredileri %0 faiz oranı ile kullanabilecekler.

Kampanyanın en dikkat çeken özelliklerinden biri de kredi kullanımında dosya masrafı ve sigorta bedelinin olmaması. Böylece emekliler, ek bir maliyetle karşılaşmadan ihtiyaç duydukları finansmana kolayca erişebilecekler.

Spot Kredi, kısa vadeli finansman ihtiyacı olan emekliler için ideal bir çözüm sunuyor. 1 ay vadeli olarak sunulan bu krediyle, acil harcamalarınızı karşılayabilir ve bütçenizi zorlamadan geri ödeme yapabilirsiniz.