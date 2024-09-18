SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

PTT'den emeklilere özel faizsiz spot kredi veriliyor! Başvuran alır

Emekli vatandaşlara sevindirici haber PTT'den geldi. Emeklilere özel hazırlanan kredi paketleriyle, nakit ihtiyacı olanlar faizsiz veya uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 12:25 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 12:25
PTT’den emeklilere özel faizsiz spot kredi veriliyor! Başvuran alır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

PTT, emeklilere yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, düşük tutarlı nakit ihtiyacı olan emeklilere faizsiz kredi imkânı sunulurken, daha yüksek miktarda finansmana ihtiyaç duyanlara ise uygun faiz oranlarıyla kredi sağlanacak.

Faizsiz Kredi Fırsatı

Emekliler için PTT, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri cazip bir kredi imkânı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emekliler 500 TL veya 1.000 TL tutarındaki kredileri %0 faiz oranı ile kullanabilecekler.

Kampanyanın en dikkat çeken özelliklerinden biri de kredi kullanımında dosya masrafı ve sigorta bedelinin olmaması. Böylece emekliler, ek bir maliyetle karşılaşmadan ihtiyaç duydukları finansmana kolayca erişebilecekler.

Spot Kredi, kısa vadeli finansman ihtiyacı olan emekliler için ideal bir çözüm sunuyor. 1 ay vadeli olarak sunulan bu krediyle, acil harcamalarınızı karşılayabilir ve bütçenizi zorlamadan geri ödeme yapabilirsiniz.

Kampanya Detayları

Kredi Tutarları: 500 TL veya 1.000 TL

Faiz Oranı: %0 (Sıfır faiz)

Vade Süresi: 1 Ay

Ek Masraflar: Dosya masrafı ve sigorta bedeli yok

Uygun Faizli Kredi Seçenekleri

Daha yüksek tutarda krediye ihtiyaç duyan emekliler için ise cazip faiz oranlarıyla kredi paketleri sunuluyor. Örneğin:

10.000 TL Kredi: 36 ay vade ile aylık taksit tutarı 539,68 TL.

50.000 TL Kredi: 36 ay vade ile aylık taksit tutarı 2.698 TL.

PTT'nin "N Kolay Emekli Kredisi" adıyla duyurduğu bu kampanyada, emeklilere 1.250 TL ile 100.000 TL arasında kredi imkânı sunuluyor. Faiz oranları ise %3,19'dan başlıyor. Kampanyanın sloganı olan "İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele" ile emeklilere finansal rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Başvuru ve Şartlar

En yakın PTT şubeleri veya PTT'nin resmi internet sitesi. Nüfus cüzdanı ve emekli maaşını gösteren belge. Kredi başvurusu yapacak emeklilerin maaşlarını PTT aracılığıyla alıyor olmaları gerekiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?
Türk Telekom
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Patlayıcılar nasıl yerleştirildi? Gözler ABD ve Avrupa’da
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçakçılığına geçit yok! 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi
Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı: Yerler seni koçum
Narin Güran cinayetinde son durum | Amca Salim’in oğlu ifadesinde ne dedi? Histopatoloji raporunda çıktı: Boynunda kanama var
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Başkan Erdoğan’dan MYK’da kurmaylarına kılıçlı yemin talimatı: Takipçisi olacağız
Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...
Cinayet çemberi: Narin Güran soruşturmasında kim neden tutuklandı? Gözaltına alınmayan tek isim!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile yağış uyarısı! 3 gün sürecek | 18 Eylül 2024 hava durumu
Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep maçını değerlendirdi! Hakeme sert sözler! O oyuncuya övgü: Maçın adamı
SON DAKİKA