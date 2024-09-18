PTT’den emeklilere özel faizsiz spot kredi veriliyor! Başvuran alır

Uygun Faizli Kredi Seçenekleri
Daha yüksek tutarda krediye ihtiyaç duyan emekliler için ise cazip faiz oranlarıyla kredi paketleri sunuluyor. Örneğin:
10.000 TL Kredi: 36 ay vade ile aylık taksit tutarı 539,68 TL.
50.000 TL Kredi: 36 ay vade ile aylık taksit tutarı 2.698 TL.
PTT'nin "N Kolay Emekli Kredisi" adıyla duyurduğu bu kampanyada, emeklilere 1.250 TL ile 100.000 TL arasında kredi imkânı sunuluyor. Faiz oranları ise %3,19'dan başlıyor. Kampanyanın sloganı olan "İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele" ile emeklilere finansal rahatlama sağlanması hedefleniyor.
Başvuru ve Şartlar
En yakın PTT şubeleri veya PTT'nin resmi internet sitesi. Nüfus cüzdanı ve emekli maaşını gösteren belge. Kredi başvurusu yapacak emeklilerin maaşlarını PTT aracılığıyla alıyor olmaları gerekiyor.