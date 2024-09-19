Yarım, tam, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 gram, çeyrek altın fiyatları

Fed'in faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında ani bir yükseliş yaşandı. Şimdi akıllara "Yarım, tam, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusu geliyor. İşte 19 Eylül 2024 gram, çeyrek altın fiyatları!
Fed'in faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında ani bir yükseliş yaşandı. Şimdi akıllara "Yarım, tam, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusu geliyor. İşte 19 Eylül 2024 gram, çeyrek altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ardından altın fiyatları pozitif bir seyir izlemeye devam etti.
Ons altın, yeni güne %0,26'lık bir artışla 2.566 dolar seviyelerinde başladı. Dün ise 2.600 dolara ulaşarak tarihi zirvesini görmüştü.
Fed, politika faizinde 50 baz puanlık indirime giderek, faizleri %4.75-5 aralığına çekti. Bu gevşeme adımının ölçülü bir şekilde devam edeceği sinyalini veren banka, piyasalarda faiz indirimi beklentisinin artmasına neden olmuştu.