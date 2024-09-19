Yarım, tam, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 gram, çeyrek altın fiyatları

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Fed'in faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında ani bir yükseliş yaşandı. Şimdi akıllara "Yarım, tam, gram çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusu geliyor. İşte 19 Eylül 2024 gram, çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararının ardından altın fiyatları pozitif bir seyir izlemeye devam etti.