Muğla’nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından ilk üçte gösterildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından Ekim'de plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada gösterildi. Ekim tatili için 11 ülkenin tatil merkezlerini tavsiye eden The Times'ın Fethiye ile ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı: "İngiltere'den direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezlerinden biri ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisiklet sürerek keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve Mavi Lagün'ün geniş kumlu alanında uzanmak ve geleneksel bir gulet tekne gezisiyle Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için bir üs olarak kullanın."

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