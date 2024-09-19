ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi.
Fed'in kararının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 19 Eylül Perşembe (bugün) günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Başkan Fatih Karahan liderliğinde saat 14.00'te başlayacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinin geleceği belirlenecek.
Banka, son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.