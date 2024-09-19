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İş kurana 400 bin TL hibe

Kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere hibe desteği verilecek. Başvuru süreci başladı. Projesi olanlar, geri ödemesiz destekten 6 Aralık’a kadar başvurarak yararlanabilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
İş kurana 400 bin TL hibe

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Kendi işini kurmak isteyen engellilere 400 bin, eski hükümlülere 300 bin liraya varan hibe destek için yeni çağrıya çıkıldı. 2025 yılı birinci dönem destekleri için başvurular alınmaya başladı.

6 ARALIK SON GÜN
Detayları açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların 6 Aralık'ta sona ereceğini söyledi. Engelli vatandaşların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını ifade eden Işıkhan, bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceklerini kaydetti. Işıkhan, "2014 yılından itibaren 2 bin 746 eski hükümlü vatandaşımıza 109 milyon 968 bin 815 lira, 3 bin 608 engelli vatandaşımıza 183 milyon 198 bin 277 lira hibe desteği verdik. 7 bin 237 projeye toplam 385 milyon 897 bin 77 lira kaynak sağladık" dedi.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU
Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 6 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden ya da posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 6 Aralık mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor.

HANGİ ALANLARDA DESTEK VERİLİYOR?
Engelli destekleri
● Kuruluş işlemleri desteği: En fazla 20 bin TL.
● İşletme gideri desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde en fazla 40 bin, diğer sektörlerde 80 bin TL.
● Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde en fazla 240 bin, diğerlerinde 300 bin TL.

Eski hükümlü destekleri
● Kuruluş desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde en çok 240 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 300 bin TL.

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