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A Para 6 yaşında

Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı 6. yaşını kutluyor. Borsa İstanbul’da gong dün A Para için çaldı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
A Para 6 yaşında

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6 yıl önce 17 Eylül 2018'de kurulan Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenledi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve kanal ekibi törende gong çaldı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da A Para'nın 6'ncı yıldönümünü kutlayarak, mesajında şunları söyledi: "Yurt içinde ve yurt dışında spekülatif ekonomi haberciliğine karşı, en doğru ve tarafsız bilgileri sunma misyonumuzla, birçok otoritenin ve finans dünyasının referans aldığı bir ekonomi kanalı haline geldik. Kanalımız, en güncel sektör analizlerini, finans haberlerini ve para piyasalarındaki son dakika gelişmelerini izleyicilerimize aktarmakta öncü rol oynamaktadır. Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu A Para'da, sektör analizlerini canlı yayınlarla sunarken, para piyasaları ve döviz kurlarının anlık takibini anlaşılır grafiklerle yapıyor ve tüm ilgili hedef kitlenin bu içeriklere kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. "

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