Bloomberg Ekonomisti Anna Wong'a göre Fed Başkanı Powell geçen ayki Jackson Hole konuşmasından bu yana gevşeme döngüsünü 50 baz puanlık bir indirimle başlatmaya sıcak bakıyor. Ancak Wong, Powell'ın bir konsensüs oluşmasını da istediğini ancak Fed kararı öncesi politika yapıcıların konuşmadığı karartma dönemi öncesinde verilen mesajların yetkililer arasında bir fikir birliği olmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi. Son bir haftada şartların değiştiğini ve karartma döneminde çıkan haberlerin piyasa fiyatlamasını 50 puan lehine değiştirdiğini belirten Wong "Toplantıya bu kadar yakın bir zamanda bu haberlere karşı çıkılmaması, bize göre Fed'in piyasa fiyatlamasını onayladığının bir sinyali" dedi. Wong Fed'in 50 baz puan faiz indirmesi halinde Powell'ın bunu tedbir amaçlı bir hareket olarak sunmasını ve bunun piyasaların bilmediği bir olumsuzluktan kaynaklanmadığını belirtmesini bekliyor. Peki piyasalarda son durum ne? ONS ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 değer kaybederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.568 dolardan işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM NE?

Gram altın ise güne 2 bin 820 liradan başladı. Çeyrek altın 4 bin 638 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 18 bin 953 TL'den satışa sunuldu. ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Sene başından beri ons altının güçlü olacağını bekliyordu. Ona paralel bir senaryo gerçekleşiyor. Güçlü bir seyir var. Sert, ani ataklarla yükselişlerin geldiğini görüyoruz. Özellikle mart ayından mayıs ayına kadar olan yükseliş dönemi önemli. Ondan öncesinde Ekim ile Ocak ayı arasındaki yükseliş oldukça önemli. Bu sene 3 tane atak gördük. Bu ataklardan sonuncusu Ağustos. Atakların boyu kısalmaya başladı. Sene başında 2 bin 450, 2 bin 500 beklentim vardı. Bunu iç jeopolitik risklerle 2 bin 600'e kadar esnetmiştim. Neredeyse oraya geldik. Ancak hala güçlü seyir devam ediyor. " dedi.

"ALTINDA GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDEBİLİR"

Altında güçlü seyrin devam edebileceğine işaret eden Ergezen, "İlk olarak faiz indirimleri başlıyor. Dolar endeksi değer kaybedebilir. Bu durum varlık fiyatlarına olumlu yansır. İkinci olarak jeopolitik riskler hala söz konusu. Aynı anda birçok jeopolitik ris var. Altın güvenli bir liman. Bu durumlara baktığımızda rüzgarın altından yana olduğunu görürüz. En azından alıcılı seyir devam eder. Ons altın hala güçlü kalmaya devam edecektir. " dedi. DİĞER KIYMETLİ METALLERDE DURUM NE OLUR?

Ergezen, diğer kıymetli metaller hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergezen, " Resesyonun gerçekleşmediği bir senaryoda gümüş değerli olur. Önceki yıllara göre nispeten daha güçlü bir gümüş görüyoruz. Gümü, iyimser bir senaryoda 2025 yılı içerisinde 40 dolar seviyesini görebilir." ifadelerini kullandı.

Paladyum için de bir değerlendirmede bulunan Ergezen, "Paladyum tarafında fırsat seviyeleri var. Paladyum, iyimser senaryoda yükselen bir trend yakalar." dedi. PETROLDE DURUM NE OLUR?

Petrol fiyatları reel ekonomideki durumu anlık olarak gösteren emtiaların başında geliyor diyen Ergezen şunları söyledi: "2023 yılından itibaren yatay piyasa içindeyiz. Aşağıda 70-75 yukarıda ise 90-95 bandı var. Bu iki bandın arasına sıkışmış bir brent petrol piyasayı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bu durum 70 doların altına indi. Bu durum resesyon endişesi yarattı. Ertesi günlerde 70 doların üstüne çıktı. Şu an bir miktar toparlama var. Çok sürprize yer yok. Ben bir süre daha 70-75 dolar arasında dalgalanacağını düşünüyorum" YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Finans Analisti İslam Memiş "Altında yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Memiş, "Altın fiyatlarında orta ve uzun vadede beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Özellikle gram altın tarafında yıl sonu beklentimiz 3000-3500 TL aralığında. Ons altın 2600-3000 dolar aralığında bir yükseliş trendi olacaktı. Yıl sonuna kadar bu yükselişlerin olacağını düşünüyorum. Nakite ihtiyacı olmayan kişiler acele etmemeli yukarı yönlü hareket devam edecektir. Gram altın yatırımcısı ons altına odaklanmalı." dedi.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN