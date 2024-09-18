Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçakçılığına geçit yok! 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi

"CEZASIZ KALMAYACAK"

Bakan Şimşek, bu yapı nedeniyle sahte belge düzenleme yönünden riskli bulunduğu için incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulunamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu noktada organizatörün tespiti amacıyla yeni dönemde yapay zeka imkanlarının yanında emniyet ve jandarmanın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimleriyle işbirliği yaparak teknik altyapımızı güçlendiriyoruz. Organize kaçakçılık fiilleriyle mücadele için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel bir ekip oluşturulması ve izleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle dünya örneklerinde olduğu gibi bu incelemeleri yapan vergi müfettişlerine farklı inceleme ve soruşturma yetkilerinin verilmesi de gündemimizde. Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan sahte fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde özellikle faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak. Suç fiili olarak mevzuatta yer alan, bilerek sahte fatura kullanılmasıyla ilgili kriterlerin gözden geçirilerek işlenen kaçakçılık fiillerinin cezasız kalmaması yönünde çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla vergide adalet ve etkinliğin artırılması yönündeki hedefimize katkı sağlıyor, kayıt dışıyla mücadeleden taviz vermiyoruz."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Bir açıklama da sosyal medya hesabından yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz" dedi.