Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Fiber mobilete çağı başladı

Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 5 reel artışla 63.2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un FAVÖK'ü yüzde 22.2'lik reel artışla 23.9 milyar TL oldu. Türk Telekom, fiber altyapı uzunluğunu 2024 ikinci çeyreği itibarıyla 449 bin km'ye yükseltti. Fiber ağ 32.4 milyon hane kapsamasına ulaşırken, fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı yüzde 52 olan Türk Telekom, fiber mobilite çağını başlattığını duyurdu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve fiber mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak fiber mobilite çağının öncüsü oluyoruz. Türkiye'nin bir, iki şehrinde değil tüm şehirlerinde fiber olması fiber mobilitenin vazgeçilmezi. Bu teknolojinin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor. 5G'ye geçtikten sonra ise bu faydayı hepimiz daha net göreceğiz. Fiberle bağlı mobil baz istasyonlarının oranının dünya ortalamasının 2030 yılında yüzde 50 olması bekleniyor, bizde ise bu oran bugünden yüzde 52. Hem bugün hem 5G kullanıma girdiğinde bizim elimiz fazlasıyla güçlü" diye konuştu.

52.6 MİLYON ABONE

Şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Ümit Önal, şunları söyledi: "2024'ün ilk yarısında toplam abone sayımız 52.6 milyon oldu. Sabit internet ürünümüzde toplam abone sayısı yıllık bazda yüzde 1.8 artışla 15.2 milyona ulaştı. Toplam fiber abone sayımız son 12 ayda 969 bin net abone kazanımıyla 13.2 milyona ulaştı. Mobilde ise abone sayımızı 26.3 milyona çıkardık. Faturalı hatlarda son 12 ayda rekor seviyede 1.9 milyon net abone kazanımı sağladık. 2024 yılının ilk yarısında; konsolide gelirlerimizi 63.2 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 reel oranında artırmış bulunuyoruz. 2024 yılı ilk 6 aylık net kârımız ise deprem etkilerini içeren geçen yılın aynı dönemine kıyasla hızla ivmelenerek 2.5 milyar TL oldu."

TEKNOLOJİ İHRACATINDA ÖNCÜ KURUM

Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma vizyonuna, yoğun Ar-Ge çalışmaları ve yerli ekosistemi güçlendiren iş birlikleriyle liderlik ettiklerini söyleyen Önal, şöyle konuştu: "En yeni teknolojileri dünyayla aynı anda ülkemize sunmakla kalmıyor, teknoloji ihracı için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece ülkemizin değil bölgenin teknoloji taşıyıcısı olmak amacıyla faaliyetlerimizi artırdık. Bu konuda 2024'ün ilk 6 ayında önemli adımlar attık. Grup şirketlerimiz Argela ve Netsia'nın 5G ve yeni nesil genişbant teknolojileri alanındaki uluslararası patent sayısı 71'e ulaştı. Netsia'nın yeni nesil fiber ağların yapay zekâ ile daha verimli biçimde yönetilmesini sağlayan SEBA çözümünü canlı şebeke üzerinde kullanan dünyadaki ilk operatörüz. SEBA'yı entegre ettiğimiz servislerimiz 100 bin homepass rakamını aştı. İngiltere, Almanya, Brezilya, Tayvan'ın ileri gelen operatörleri tarafından da denenmeye başlandı. Hatta ilk satışı Almanya'ya gerçekleştirdik."

ÖNAL: 5G'YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ

Yenilikçi teknolojilere yönelik öncü çalışmalara imza attıklarını anlatan Önal, ilk canlı 5G maç yayını; 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat; ilk otonom traktör gibi pek çok ses getiren çalışmayı şimdiden gerçekleştirdiklerini belirtti. Önal, "Rakipsiz fiber gücümüzle, 5G'ye en hazır operatör biziz. Çünkü 5G'nin olmazsa olmazı fiber, yani baz istasyonlarının fiber ile bağlanması. Bizim ise LTE baz istasyonlarımızın yüzde 52'si şimdiden fibere bağlı. Tüm yatırımlarımızı yıllardır 5G ile uyumlu olarak yapıyoruz. Yarın 5G'ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz. Ülkemizin 5G yolculuğunu, ülkeye katma değer sağlayacak şekilde 360 derece her yönüyle ele alıyoruz. Ülkemizin, yerli 5G teknolojisini üreten ve kullandıran bir güç olmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla global teknoloji devleriyle iş birliklerimizi sürdürürken bir yandan da yerli teknoloji girişimleri ve 5G oluşumlarına katkımızla yerli ekosistemi destekliyoruz" dedi.