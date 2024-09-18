Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 400 bin, eski hükümlülere 300 bin lira hibe destek için yeni çağrıya çıkıldı. 2025 yılı birinci dönem destekleri için başvurular alınmaya başladı. Detayları açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , başvuruların 6 Aralık'ta sona ereceğini söyledi.

OTİZMLİLERE ÖNCELİK

Engelli vatandaşların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını ifade eden Işıkhan, bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceklerini kaydetti.

Engelli vatandaşların "kendi işini kurma hibe desteği", "mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları", "destek teknolojileri, engellilerin işe yerleştirilmesi ve işe uyum", "korumalı iş yeri" projelerinden faydalanabileceklerini belirten Işıkhan, eski hükümlülerin ise "kendi işini kurma hibe desteği" projelerinden yararlanabileceklerini bildirdi.