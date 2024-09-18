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Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar

Engelli vatandaşların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik verileceğini ifade etti. Peki hibe desteğinden kim ne kadar yararlanabilecek? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 13:37 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 15:37
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar

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Kendi işini kurmak isteyen engellilere 400 bin, eski hükümlülere 300 bin lira hibe destek için yeni çağrıya çıkıldı. 2025 yılı birinci dönem destekleri için başvurular alınmaya başladı. Detayları açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başvuruların 6 Aralık'ta sona ereceğini söyledi.

OTİZMLİLERE ÖNCELİK
Engelli vatandaşların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını ifade eden Işıkhan, bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceklerini kaydetti.

Engelli vatandaşların "kendi işini kurma hibe desteği", "mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları", "destek teknolojileri, engellilerin işe yerleştirilmesi ve işe uyum", "korumalı iş yeri" projelerinden faydalanabileceklerini belirten Işıkhan, eski hükümlülerin ise "kendi işini kurma hibe desteği" projelerinden yararlanabileceklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

385 MİLYON TL KAYNAK
Işıkhan, "2014 yılından itibaren 2 bin 746 eski hükümlü vatandaşımıza 109 milyon 968 bin 815 lira, 3 bin 608 engelli vatandaşımıza 183 milyon 198 bin 277 lira hibe desteği verdik. 7 bin 237 projeye toplam 385 milyon 897 bin 77 lira kaynak sağladık" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 6 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 6 Aralık mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor.

HANGİ ALANDA DESTEK VERİLİYOR?

Engelli destekleri 3 başlıkta veriliyor:

- Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20 bin TL.

- İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 80 bin TL. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 40 bin TL.

- Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 240 bin TL. Diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 300 bin TL.

Eski hükümlülere ise kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 240 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 300 bin lirayı geçemiyor.

NELER GEREKİYOR?

- İŞKUR'a kayıtlı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.

- Emekli olmamak.

- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.

- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.

- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.

- Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.

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