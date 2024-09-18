Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar

HANGİ ALANDA DESTEK VERİLİYOR?
Engelli destekleri 3 başlıkta veriliyor:
- Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20 bin TL.
- İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 80 bin TL. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 40 bin TL.
- Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 240 bin TL. Diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 300 bin TL.
Eski hükümlülere ise kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 240 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 300 bin lirayı geçemiyor.
NELER GEREKİYOR?
- İŞKUR'a kayıtlı olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
- Emekli olmamak.
- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.
- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
- Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.