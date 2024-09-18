BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi

* QNB FİNANSBANK: Emeklilere 16.200 liraya varan avantaj sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim yapıyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Emeklilere 14.500 liraya varan nakit promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme yapıyor.

* VAKIFBANK: 3 yıl için 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. Ayrıca maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılım için son tarih 30 Eylül olarak açıklandı. Eğer bir süre uzatımı yapılmazsa bu fırsat ay sonuna kadar sürecek.