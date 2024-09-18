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BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi

Bankalar Eylül ayında da promosyon yarışına devam ediyor. Bu ay emekli, dul ve yetimlere ek gelir olacak promosyonda tavan 24 bin TL’yi gördü. 24 bin TL almak için ise son 13 gün. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 10:44 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 10:53
BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi

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Emeklilerin, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sunan banka promosyonunda fırsatlar bu ay da devam ediyor. Temmuz zammıyla yenilenen maaşlar pek çok emekliye bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma yolunu açarken, bankaların hareketlenen kampanyaları da devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.

ŞARTSIZ 15 BİN TL

Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emekliler bankalardan 24 bin liraya varan ödeme alabiliyor.

Bankaların internet sitelerinde yer alan kampanyaları şöyle:

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

* AKBANK: Emeklilere 17.500 liraya kadar ödeme alma imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para imkanı sunuyor.

* DENİZBANK: 3 yıllık dönem için 12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.

* FİBABANKA: 12.000 liraya varan promosyon imkanı sunan bir banka da Fibabanka. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.

* GARANTİ BBVA: Emeklilere 15 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor.

* HALKBANK: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme gerçekleştiriyor.

* ING: Emeklilere 18.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira ödüyor.

* İŞ BANKASI: 3 yıl için 12.000 liraya varan ödeme yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira alıyor.

* KUVEYT TÜRK: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.

* ŞEKERBANK: Emeklilere 12.000 liraya varan ödeme yapan bankalardan. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

* QNB FİNANSBANK: Emeklilere 16.200 liraya varan avantaj sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim yapıyor.

* TEB: 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Emeklilere 14.500 liraya varan nakit promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme yapıyor.

* VAKIFBANK: 3 yıl için 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor. Ayrıca maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılım için son tarih 30 Eylül olarak açıklandı. Eğer bir süre uzatımı yapılmazsa bu fırsat ay sonuna kadar sürecek.

* YAPI KREDİ: Banka 18.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül imkanı var.

* ZİRAAT BANKASI: 12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.

* ZİRAAT KATILIM: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veren bankalar arasında. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

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