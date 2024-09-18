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Evlilik desteği yaygınlaşıyor

Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği içeren Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamına bir şehir daha eklendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Evlilik desteği yaygınlaşıyor

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Evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği içeren Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamına bir şehir daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında dün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başladığımızı müjdelemek isterim" dedi. Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıklarını hatırlatan Göktaş, şöyle konuştu: "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvuruları aldık. Yakın zamanda da doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta başvuru almaya başladık. Bu kapsamda bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftimiz krediden faydalandı. Bu rakamlar önümüzdeki süreçlerde artarak devam edecek. Daha fazla gencimizin bu fondan yararlanabilmesi için başvuru şartlarını da ayrıca kolaylaştırdık. Genç çiftlerimizin 2 asgari ücreti aşmama gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık."

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