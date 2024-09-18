İstanbul’da aidatlarda %160’a varan artış! İşte en yüksek aidat isteyen ilçeler

Mega kentte son 1.5 yıllık dönemde konut aidatlarında yüksek artışlar görüldü. Bu artış hem ev sahiplerini hem kiracıları üzdü. Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre; İstanbul'da aidatlar ortalama yüzde 60 yükselirken, kimi sitelerde yüzde 160'ı bulan fahiş zamlar yapıldı. Şehrin merkezinde 100 metrekare konutta ortalama aidat 4 bin lira seviyelerine ulaştı.

ŞAMPİYON İLÇELER

İstanbul'da ortalama 100 metrekare evler baz alındığında en yüksek aidat aylık 4 bin 400 lira ile Beşiktaş'ta yer alırken, 3 bin 900 lira ile Şişli, 3 bin 100 lira ile Kadıköy izledi. En düşük aidat tutarları ise aylık 800 lira ile Çatalca ve Silivri ilçelerinde görüldü. Beşiktaş'ta markalı projelerde ortalama 100 metrekare dairelerin aidatları 40 bin lira seviyelerine ulaştı. Şişli'de lüks projelerde de 100 metrekare dairelerin aidatları sene başında 35 bin lira civarındayken, şu an 45 bin lira seviyelerine yükselmiş durumda.