SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kazanarak günü 9.774,49 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 62,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 21:33 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 21:33
Borsa günü yükselişle kapattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.774,49 puandan tamamladı.

ENDEKS ARTTI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 62,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile taş toprak oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yüzde 61 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, BoE'nin yarınki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu arada AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı ikinci siber saldırı! Görüntüler ortaya çıktı | BMGK acil toplanacak
Türk Telekom
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...
TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı’nda örgüt hastanesi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
İBB’nin metrekare oyunu... Takvim’i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!
Barış Boyun hakkında rekor ceza talebi! İddianamede şok detaylar
İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
SON DAKİKA