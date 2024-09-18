1 milyar Euro yatırım

HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, ticari ve binek araç üretiminde yaklaşık 1 milyar euroluk bir yatırım planladıklarını belirterek, "HABAŞ'ın satın aldığı Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacağız. Binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretmeyi planlıyoruz. Binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonumuz da olacak" dedi. Urkun, Honda fabrikasındaki üretim kapasitesini otomobil için 75 bine yükselteceklerini aktardı.

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