Firmalara uluslararası iş birliği kapıları açıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da yapılan e-ihracat zirvesiyle bu alanda güncel trendlere ve geleceğe ışık tutulduğunu belirterek, "Zirve süresince 300'den fazla Türk firması, bin 350 eşleştirmeyle küresel e-ticaretin önemli paydaşlarıyla buluşarak, üst düzey isimlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi" dedi.

Küresel ve bölgesel e-ticaretin önde gelen markalarını bir araya getiren zirvenin, e-ticaret fuarı niteliğinde gerçekleştiğini vurgulayan Bolat, "Türk firmaları, açtıkları stantlarla markalarını üst düzey yöneticilere tanıtma fırsatı yakalarken, kalıcı iş ortaklıkları kurma imkanı buldu" diye konuştu.

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu da e-ihracat, yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme ve dijital pazarlama, lojistik, markalaşma gibi konuların konuşulduğu zirvede, küresel ve bölgesel pazar yerlerinden 3 binden fazla üst düzey katılımcının fiziki olarak yer aldığını söyledi.

Türk firmalarının yurt dışı satışlarını kendi sitelerinden yapmak istediklerinde sürecin hem uzun hem de maliyetli olduğunu belirten Çevikoğlu, şunları kaydetti: "Yerli firmalarımız, hem ürün çeşidi hem kalite hem de uygun fiyatlı satışları dolayısıyla küresel çapta dikkati çekmeye başladı. Bu nedenle zirveye dünyaca ünlü e-ticaret siteleri yoğun ilgi gösterdi. Yurt dışı satışlarını hem daha hızlı hem de daha az maliyetle yapmak isteyen Türk firmaları yeni anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmaların, Türkiye e-ihracatına 2 yıl içinde 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını düşünüyoruz."