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Türkiye Avrupalı fonların radarında

DEİK Başkanı Nail Olpak, yabancı yatırım konusunda Türkiye'nin ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Türkiye Avrupalı fonların radarında

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DEİK Başkanı Nail Olpak, yabancı yatırım konusunda Türkiye'nin ilgi odağı haline geldiğini belirterek, "Geçen hafta bir ülkedeydik. Avrupa'da aileler var, büyük fonlar bazında... Bakanımızla beraber onlardan bir tanesiyle, 4-5 kişilik bir toplantıdaydık. Türkiye'yi sordular. 'Niye soruyorsunuz' dedik. 'Tekrar radarımıza almayı düşünüyoruz onun için' dediler" ifadesini kullandı. Olpak, 23-25 Eylül'de New York'ta düzenlenecek 15. Türkiye Yatırım Konferansı'yla ilgili de bilgi verdi: "İlk gün Sayın Cumhurbaşkanımızı önde gelen iş insanları ve Fortune 100 yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya getireceğiz."

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