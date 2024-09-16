Türkiye Avrupalı fonların radarında

DEİK Başkanı Nail Olpak, yabancı yatırım konusunda Türkiye'nin ilgi odağı haline geldiğini belirterek, "Geçen hafta bir ülkedeydik. Avrupa'da aileler var, büyük fonlar bazında... Bakanımızla beraber onlardan bir tanesiyle, 4-5 kişilik bir toplantıdaydık. Türkiye'yi sordular. 'Niye soruyorsunuz' dedik. 'Tekrar radarımıza almayı düşünüyoruz onun için' dediler" ifadesini kullandı. Olpak, 23-25 Eylül'de New York'ta düzenlenecek 15. Türkiye Yatırım Konferansı'yla ilgili de bilgi verdi: "İlk gün Sayın Cumhurbaşkanımızı önde gelen iş insanları ve Fortune 100 yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya getireceğiz."

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