Türk müteahhitler dünya ikincisi

İnşaat sektörü dergisi ENR, "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni yayımladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; listede, firma sayısı itibarıyla birinci sırada 81 firmayla Çin yer alırken, Türkiye ikinci oldu. 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023'te 18.5 milyar doları buldu.

Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin, listedeki firmaların toplam gelirleri içindeki payının da yüzde 3.7 olduğu belirlendi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamadaysa Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı.